Установите молекулярную формулу гомолога бензола, массовая доля углерода в котором в 9 раз больше массовой доли водорода.
Химия
Установите молекулярную формулу гомолога бензола, массовая доля углерода в котором в 9 раз больше массовой доли водорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
то есть 0,9(С) и 0,1(Н), 12/0,9=13,3333 , когда много 3 после запятой домнажаем на 3 получаем 40 но гомолог бензола значит еще на 2 80 но С6Н8 не то значит еще плюс 40 получаем молярку 120 С9Н12 то есть С6Н5-СН2-СН2-СН3
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