Прочитав 132 страницы книги, Лена выяснила, что она прочла на 10% страниц больше, чем ей осталось прочитать. Сколько страниц в книге?

Математика

Прочитав 132 страницы книги, Лена выяснила, что она прочла на 10% страниц больше, чем ей осталось прочитать. Сколько страниц в книге?

Автор: Гость