Прочитав 132 страницы книги, Лена выяснила, что она прочла на 10% страниц больше, чем ей осталось прочитать. Сколько страниц в книге?
Математика
Прочитав 132 страницы книги, Лена выяснила, что она прочла на 10% страниц больше, чем ей осталось прочитать. Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лена прочитала 55% осталось 45% 132/55%*100%=240 страниц
Гость:
х - прочитала х+х-10=100 2х=90 х=45 132 - 45 х - 100 х=132*100/45=240 всего страниц
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