На калькуляторе можно выполнить две операции: умножить введенное число на 2 или переставить его цифры. Можно ли с помощью такого калькулятора из числа 1 получить число 61?

Математика

На калькуляторе можно выполнить две операции: умножить введенное число на 2 или переставить его цифры. Можно ли с помощью такого калькулятора из числа 1 получить число 61?

Автор: Гость