На калькуляторе можно выполнить две операции: умножить введенное число на 2 или переставить его цифры. Можно ли с помощью такого калькулятора из числа 1 получить число 61?
Математика
На калькуляторе можно выполнить две операции: умножить введенное число на 2 или переставить его цифры. Можно ли с помощью такого калькулятора из числа 1 получить число 61?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*2=2 2*2=4 4*2=8 8*2=16 в числе 16 переставляем цифры, получаем 61
Гость:
1*2*2*2*2=16 16 переставить - 61
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