Три трактора вспахали поле. Первый трактор вспахал 4/11 поля, второй-2/11 поля, а третий - остальное. Какую часть поля вспахал третий трактор?

Математика

Три трактора вспахали поле. Первый трактор вспахал 4/11 поля, второй-2/11 поля, а третий - остальное. Какую часть поля вспахал третий трактор?

Автор: Гость