Три трактора вспахали поле. Первый трактор вспахал 4/11 поля, второй-2/11 поля, а третий - остальное. Какую часть поля вспахал третий трактор?

Математика
Три трактора вспахали поле. Первый трактор вспахал 4/11 поля, второй-2/11 поля, а третий - остальное. Какую часть поля вспахал третий трактор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трейти трактор вспахал 5/11
Гость:
4/11+2/11=6/11 - вспахали 1 и 2 тракторы 11/11-6/11=5/11 - вспахал третий трактор Ответ:5/11
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