4Р + 5О2 - больше 2Р2О5 Рассчитать количество всех веществ, если прореагировало 310г фосфора?
Химия
4Р + 5О2 - больше 2Р2О5 Рассчитать количество всех веществ, если прореагировало 310г фосфора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну так вот 310г/31г/моль=10 количество моль Р, значит судя по коэффициентам в уравнении 10*5/4=12,5 количество моль О2, и 5 моль Р2О5
Гость:
n=m/M. n(P)=310/31=10моль. n(P):n(O)=4:5, поэтому n(O)=5/4(n(P)), т.е. n(O)=5/4 * 10 = 12,5 моль n(P2O5):n(P)=2:4, поэтому n(P2O5)=1/2(n(P)), т.е. n(P2O5)=1/2 * 10 = 5 моль. Ответ. Фосфора = 10 моль, кислорода = 12,5 моль, оксида фосфора = 5 моль
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