Единичный отрезок равен длине 6 клеток тетради.Отметьте на координатном луче точки с координатоми 1-2;1-3;1-6;2-3.
Математика
Единичный отрезок равен длине 6 клеток тетради.Отметьте на координатном луче точки с координатоми 1-2;1-3;1-6;2-3.
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3,2,1,4 о последнем ответе подробно: 6*(2/3)=4
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