можно ли утверждать, что история XIXв. – это история рождения и развития индустриального общества в процессе модернизации? почему?

Обществознание
можно ли утверждать, что история XIXв. – это история рождения и развития индустриального общества в процессе модернизации? почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да потому что этот век внес огромный вклад в развитие индустриального общества и политики в целом
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