Назовите первого русского историка, летописца, автора «Повести временных лет»

Обществознание
Назовите первого русского историка, летописца, автора «Повести временных лет»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Повесть вренных лет" или "Несторова повесть"-автор монах Киево -Печёрского монастыря Нестор.
Гость:
Повесть временных лет написал Нестр , но  считалось что манахам нельзя подписываться так все мысли им даёт бог
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