в хранилище имеющее форму прямоугольного параллелипипеда размером 10,5*4*3м заложили на хранение 18т9ц свеклы.сколько еще тонн свеклы можно заложить в хранилище если в 1куб.м помещяеться 1ц.2ц. 4.5ц?
Математика
в хранилище имеющее форму прямоугольного параллелипипеда размером 10,5*4*3м заложили на хранение 18т9ц свеклы.сколько еще тонн свеклы можно заложить в хранилище если в 1куб.м помещяеться 1ц.2ц. 4.5ц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,5*4*3=126м куб 18т9ц=189ц 1) 126*1=126ц - может помещатся, что неверно, потому что уже заложено 189ц 2) 126*2=252ц - может помещатся 252-189=63 ц - можно еще поместить 3) 126*4,5=567 ц - может помещатся 567-189=378 ц - можно еще поместить
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