диаметр шара равен 2m.через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 к нему.найти длину линии пересечения сферы с этой плоскость.

Геометрия

диаметр шара равен 2m.через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 к нему.найти длину линии пересечения сферы с этой плоскость.

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