диаметр шара равен 2m.через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 к нему.найти длину линии пересечения сферы с этой плоскость.

Геометрия
диаметр шара равен 2m.через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 к нему.найти длину линии пересечения сферы с этой плоскость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно понял, то [latex]\pi\sqrt{2}[/latex] 
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