плиз помогите cos2x-5sinx-3=0
Алгебра
плиз помогите cos2x-5sinx-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2sin²x-5sinx-3=0 sinx=a 2a²+5a+2=0 D=25-16=9 a1=(-5-3)/4=-2⇒sinx=-2<-1 нет решения a2=(-5+3)/4=-1/2⇒sinx=-1/2⇒x=(-1)^(n+1)*π/6+πn,n∈z
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