Выберите формулы веществ,взаимодействующих с оксидом серы(4) N2O3,Ba(OH)2,H3PO4,H2O,CaO,NaOH,NaCl,P2O5,KOH

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Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями, оксидами щелочных и оксидами щелочноземельных металлов; Кислотных оксиды взаимодействуют с водой и получается кислота...но не взаимодействуют с кислотами или кисл. оксидами. Кисл.окс.+соль=новая кислота+новая соль(только при условии: газ, вода, осадок) Ответы: Ba(OH)2,H2O,CaO,NaOH,KOH.