При некоторых значениях a и b выполняется равенство a-b=7, ab=-4.Найдите при этих же самых значениях a и b значение выражения (a+b)2
Алгебра
При некоторых значениях a и b выполняется равенство a-b=7, ab=-4.Найдите при этих же самых значениях a и b значение выражения (a+b)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a-b=7 =>a^2+b^2-2ab=49=>a^2+b^2+2ab=49+4ab=>(a+b)^2=49+4*(-4)=>(a+b)^2=33 a+b=sqrt(33)=>(a+b)*2=2sqrt(33)
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