При некоторых значениях a и b выполняется равенство a-b=7, ab=-4.Найдите при этих же самых значениях a и b значение выражения (a+b)2

Алгебра

При некоторых значениях a и b выполняется равенство a-b=7, ab=-4.Найдите при этих же самых значениях a и b значение выражения (a+b)2

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