сделать анализ одного из стихов Гейне

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Г. Гейне "Однажды у меня было прекрасное Отечество" И я любил Отечество моё. Дуб вековой Высок, с фиалкой кроткой рос и всё Было мечтой. За рубежом, в далёкой стороне Прекрасной девы колдовство Манило так к себе, Было мечтой. Немецким был блондинки поцелуй И разговор... Так сладостно звучало: « Я люблю!» Было мечтой. -Стихотворение, написанное в ссылке. Стихотворение о любви. Стихотворение о родном языке. ироническая защита человека дважды без родины как ссыльного, так и еврея-Ирония судьбы сильнострадающего человека, вынужденного находиться в ссылке и будучи ссыльным в душе, ставшего уже со студенческих лет «изгоем» по «смешной» причине – он был еврей. –Если попытаться на языке символов расставить по полочкам всё на свои места, то «Дубовое дерево» - это Германия, выставляющая напоказ свою силу... «Кроткие фиалки» - послушные и законолюбивые немцы... Прекрасное, любимое Отечество стало грёзой, мечтой поэта о сказочном счастье иметь свой родной дом. Мечта – на грани нереальности и пустых снов... Это и крик души, и любовь, и скрытая ирония – боль и тоска по родине. Что же для поэта его Отечество – выражено в словах «целовала» и «слово» по-немецки и на немецком языке. « Я тебя люблю» - поэт говорит нам о том, что нет лучшего воплощения нежных чувств, чем на родном языке. Только в родном немецком мог поэт видеть своё настоящее Отечество