Длина тюленя в 11 раз меньше, чем длина синего кита.Синий кит на 30 м длиннее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?

Математика

Длина тюленя в 11 раз меньше, чем длина синего кита.Синий кит на 30 м длиннее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?

Автор: Гость