Длина тюленя в 11 раз меньше, чем длина синего кита.Синий кит на 30 м длиннее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?
Математика
Длина тюленя в 11 раз меньше, чем длина синего кита.Синий кит на 30 м длиннее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11х+х=х+х+30, 12х=2х+30, 12х-2х=30, 10х=30, х=30:10, х=3м-длина тюленя. 2)3*11=33м-длина кита.
Гость:
Пусть длина тюленя х, тогда длина кита х+30, это равно 11х. Составим уравнение х+30=Х*11 30=11х-х 30=10х х=30:10 х=3(м) длина тюленя 3+30=33(м) длина кита
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
решите плиз 2 задачи. 1. Укажите заряды ионов и степени окисления атомов химических элементов для веществ с формулами НNO3 и Ca(OH)2. Запишите фо...
Физика
уравнение движения тела вдоль оси ОХ имеет вид х=10+5∆ t+7∆ t². Какое уравнение зависимости скорости от времени соответствует данному движению?
Математика
Масса тюленя равна 320 кг. Это в 5 раз меньше,чем масса моржа,а масса дельфина на 1300 кг меньше массы моржа.Чему равна масса дельфина?