разность корней уравнения 2x^2-3x+с=0 равна 2.5 найти с?
Алгебра
разность корней уравнения 2x^2-3x+с=0 равна 2.5 найти с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма корней изтеоремы Виета равна 1,5,тогда получим систему уравнений: x1-x2=2.5,x1+x2=1.5 решаем методом сложения :2x2=-1,2x1=4 x1=2,x2=-0,5 тогда с/2=х1*х2=-1,с=-2
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