ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Я В ХИМИИ ПОЛНЫЙ НОЛЬ. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ.    CH3-CH2-COH+Cu(OH)2  C8H16OHOH  ЧТО ЭТО ЗА СПИРТ.  СПАСИБО 

Химия
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Я В ХИМИИ ПОЛНЫЙ НОЛЬ. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ.    CH3-CH2-COH+Cu(OH)2  C8H16OHOH  ЧТО ЭТО ЗА СПИРТ.  СПАСИБО 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-COH+2Cu(OH)2=CH3-CH2-COOH+Cu2O+2H2O
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