ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Я В ХИМИИ ПОЛНЫЙ НОЛЬ. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ. CH3-CH2-COH+Cu(OH)2 C8H16OHOH ЧТО ЭТО ЗА СПИРТ. СПАСИБО

Химия

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Я В ХИМИИ ПОЛНЫЙ НОЛЬ. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОПИСАТЬ УРАВНЕНИЕ. CH3-CH2-COH+Cu(OH)2 C8H16OHOH ЧТО ЭТО ЗА СПИРТ. СПАСИБО

Автор: Гость