отрезок АВ разделён точкой С две части так,что АС=10 см,С=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение Ас к Ав
Математика
отрезок АВ разделён точкой С две части так,что АС=10 см,С=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение Ас к Ав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ac/бс=10/18=5/9 ас/бс=10/10+18=10/28=5/14
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