отрезок АВ разделён точкой С две части так,что АС=10 см,С=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение Ас к Ав

Математика

отрезок АВ разделён точкой С две части так,что АС=10 см,С=18 см.Найдите отношение АС к ВС и отношение Ас к Ав

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