  Тема:Расщепление питательных веществ таблица. 1 столбец-фермент 2 столбец "где действует" 3 столбец-какие вещества расщепляются 4  столбец-продукт расщипления.  

Биология
  Тема:Расщепление питательных веществ таблица. 1 столбец-фермент 2 столбец "где действует" 3 столбец-какие вещества расщепляются 4  столбец-продукт расщипления.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фермент      где действует         вещ-ва,кот.расщ            продукт расщ. трипсин      поджелуд.железа        белки                        аминокислоты пепсин         желудок                      белки                         -//-//- амилаза       подж.жел.,                 углеводы                   глюкоза                   ротов.полость(в слюне) мальтаза                -//-//-//(то же,что амилаза)-//-//-//- глюкозидаза ротов.полость(слюна)  углеводы                   -//-//- липаза         поджел.железа            липиды(жиры)          глицерин,жирн.кислоты                        
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