Тема:Расщепление питательных веществ таблица. 1 столбец-фермент 2 столбец "где действует" 3 столбец-какие вещества расщепляются 4 столбец-продукт расщипления.
Биология
Тема:Расщепление питательных веществ таблица. 1 столбец-фермент 2 столбец "где действует" 3 столбец-какие вещества расщепляются 4 столбец-продукт расщипления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фермент где действует вещ-ва,кот.расщ продукт расщ. трипсин поджелуд.железа белки аминокислоты пепсин желудок белки -//-//- амилаза подж.жел., углеводы глюкоза ротов.полость(в слюне) мальтаза -//-//-//(то же,что амилаза)-//-//-//- глюкозидаза ротов.полость(слюна) углеводы -//-//- липаза поджел.железа липиды(жиры) глицерин,жирн.кислоты
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