После снижения цены на 20% прибор стал стоить 1600руб Кокова была первоначальная цена этого прибора
Математика
После снижения цены на 20% прибор стал стоить 1600руб Кокова была первоначальная цена этого прибора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600/80=20 20*20=400 1600+400=2000
Гость:
пусть первоначальная цена прибора равна х. 100%-20%=80% х руб - 100% 1600руб - 80% составим и решим пропорцию: х/100=1600/80 х=1600/80*100=2000 руб ответ: первоначальная цена прибора равна 2000 руб.
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