к намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. Изготаливая ежедневно на 3 детали больше нормы, работу закончили на 4 дня раньше. Сколько деталей по плану должна была изготовить бригада за один день?

Гость: Гость:

составим уравнение по условию, обозначив через Х количество деталей по плану за один день. 240/х = 240/(х+3) + 4 240/х = (240+4х+12)/(х+3) домножим обе части на х(х+3), отметив, что х≠0 и х≠-3 240(х+3)=(240+4х+12)х 240х+720=240х+4х²+12х 4х²+12х-720=0 поделим на 4 х²+3х-180=0 Д=9-4(-180)=9+720=729=27² х1=(-3-27)/2=-15 - не подходит х2=(-3+27)/2=12 - подходит и не противоречит условию х≠0 и х≠-3 Ответ: 12 деталей в день по плану.