як можна добуты натрий гидроксыду
Химия
як можна добуты натрий гидроксыду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксид натрия можно получить при помощи реакции натрия с водой,продуктами такой реакции будут гидроксид натрия и водород 2Na+2H2O=2NaOH+H2
Гость:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 Реально процесс образования гидроксида натрия при растворении натрия в воде протекает более сложно. Гидроксид натрия в основном получают электролизом водного раствора хлорида натрия NaCl.
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