11:51 Начальник тюрьмы приходит к заключенным и говорит " если у меня родится сын, то я вам по пол срока срежу"..... Родился у него сын. Он приходит и вызывает к себе первого: у того 10 лет срок.,сказал тебе 5..........вызы...
История
11:51 Начальник тюрьмы приходит к заключенным и говорит " если у меня родится сын, то я вам по пол срока срежу"..... Родился у него сын. Он приходит и вызывает к себе первого: у того 10 лет срок.,сказал тебе 5..........вызывает второго: у того 6 лет, сказал тебе 3.Приходит третий, у него пожизненное.....Что он ему сказал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ему пол жизни............
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