Через реку помтроен мост. Длиной 234 метра. Да. Он имеет пять пролетов. Четыре из которых имеют одинаковую длину. А пятый на 14 метров длиннее каждого из остальных. Вот так вот. Какова длина каждого пролета моста??????
Математика
Через реку помтроен мост. Длиной 234 метра. Да. Он имеет пять пролетов. Четыре из которых имеют одинаковую длину. А пятый на 14 метров длиннее каждого из остальных. Вот так вот. Какова длина каждого пролета моста??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пусть длина одного пролета моста х метров. Тогда длина всего моста 4х+(х+14) метров, что по условию задачи равно 234 метра. Составляем уравнение: 4х+(х+14)=234 4х+х+14=234 5х+14=234 5х=234-14 5х=220 х=220:5 х=44 (метров)- длина одного из четырех равных между собой пролетов. 2. 44+14=58(меров) - длина последнего, самого длинного пролета.
Гость:
х+х+х+х+(х+14)=234 5х=234-14 5х=220 х=44(м)-длина 4-х пролетов 44+14=58(м)-длина 5-ого пролета.
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