Через реку помтроен мост. Длиной 234 метра. Да. Он имеет пять пролетов. Четыре из которых имеют одинаковую длину. А пятый на 14 метров длиннее каждого из остальных. Вот так вот. Какова длина каждого пролета моста??????

Математика

Через реку помтроен мост. Длиной 234 метра. Да. Он имеет пять пролетов. Четыре из которых имеют одинаковую длину. А пятый на 14 метров длиннее каждого из остальных. Вот так вот. Какова длина каждого пролета моста??????

Автор: Гость