Петр Олег и Антон тренируютя в броске мяча. Петр из 15 попал 11 раз, Олег из 20 14 раз,Антон из 18 попал 13 раз Чей рузультат лучше?
Математика
Петр Олег и Антон тренируютя в броске мяча. Петр из 15 попал 11 раз, Олег из 20 14 раз,Антон из 18 попал 13 раз Чей рузультат лучше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Разбираем результаты Петра. 15 попыток - 100%, 11 раз попал - х%. Решаем пропорцию: 11*100:15=73,3% 2. Олег 20 попыток - 100%, 14 - х% 14*100:20=70% 3. Антон: 18 попыток - 100%, 13-х% 13*100:18=72,2% 4. Сравниваем результаты: 73,3>72,2>70 Ответ: Лучший рузультат у Петра.
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