Петр Олег и Антон тренируютя в броске мяча. Петр из 15 попал 11 раз, Олег из 20 14 раз,Антон из 18 попал 13 раз Чей рузультат лучше?

Математика

Петр Олег и Антон тренируютя в броске мяча. Петр из 15 попал 11 раз, Олег из 20 14 раз,Антон из 18 попал 13 раз Чей рузультат лучше?

Автор: Гость