№1Площадь кухни 6м в квадрате.Это одна восьмая площади всей квартиры.Какова площадь квартиры? №2В банку насыпали 140г крупы,и это составило одну седьмую ее вместимости.Сколько граммов такой крупы вмещает банка? №3Будильник пока...
Математика
№1Площадь кухни 6м в квадрате.Это одна восьмая площади всей квартиры.Какова площадь квартиры? №2В банку насыпали 140г крупы,и это составило одну седьмую ее вместимости.Сколько граммов такой крупы вмещает банка? №3Будильник показывает 12ч дня.Какая часть суток прошла?Какую часть суток составляет оставшееся до конца суток время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*8=48 м^2 2)140*7=980г 3)12ч=1/2 суток и осталась тоже 1/2
Гость:
№1. 1)6*8=48 кв.м.-площадь всей квартиры. №2. 1)140*7=980грамм-вместимость банки. №3. 1)24ч- одни сутки, значит:12ч-1/2 суток. 2)24-1/2=1/2-оставшееся время суток.
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