№1Площадь кухни 6м в квадрате.Это одна восьмая площади всей квартиры.Какова площадь квартиры? №2В банку насыпали 140г крупы,и это составило одну седьмую ее вместимости.Сколько граммов такой крупы вмещает банка? №3Будильник пока...

Математика

№1Площадь кухни 6м в квадрате.Это одна восьмая площади всей квартиры.Какова площадь квартиры? №2В банку насыпали 140г крупы,и это составило одну седьмую ее вместимости.Сколько граммов такой крупы вмещает банка? №3Будильник показывает 12ч дня.Какая часть суток прошла?Какую часть суток составляет оставшееся до конца суток время?

Автор: Гость