придумать восклицательное предложение со словами "ароматный, душистый"
Русский язык
придумать восклицательное предложение со словами "ароматный, душистый"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах, какой ароматный и душистый стоял на столе свежеиспечённый хлеб !
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