решение задачи тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. найти работу силы тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при подъеме до максимальной высоты

Физика
решение задачи тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. найти работу силы тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при подъеме до максимальной высоты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=(v2-v02)/2а h=16/20=0,8м (высота подъема)
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