решение задачи тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. найти работу силы тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при подъеме до максимальной высоты

Физика

решение задачи тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. найти работу силы тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при подъеме до максимальной высоты

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