Сторона правильного треугольника равна 4см. Найдите радиус описанной около него окружности.

Геометрия
Сторона правильного треугольника равна 4см. Найдите радиус описанной около него окружности.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=(√3/3)*a   R=(1.7/3)*4= 2.26
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