В архипелаге каждый остров соединен мостом ровно с семью другими. Сколько в этом архипелаге островов, если мостов-84? Очень надо*

Математика
В архипелаге каждый остров соединен мостом ровно с семью другими. Сколько в этом архипелаге островов, если мостов-84? Очень надо*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помоему так: 84:7=12 островов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сложили 3 числа. 1-ое число составляет 48% от суммы, 2-ое 23% от суммы. Третье =5,8, найдите остальные 
Ответить
Русский язык
разобрать по составу слово покрылись
Ответить
Алгебра
x - 3 =√5 - x   (5-x)  это всё вместе под корнем
Ответить
Физика
Определить массу одной молекулы водорода Н2 , число молекул и молей содержащихся в 0,6 кг водорода при нормальных услови
Ответить
Математика
Замените деление умножением на число, обратное делителю, и вычислите: 1) 63:(-3) 2)-5:25 3)7:( - 7/8) 4) 3/5:0,6
Ответить