В архипелаге каждый остров соединен мостом ровно с семью другими. Сколько в этом архипелаге островов, если мостов-84? Очень надо*
Математика
В архипелаге каждый остров соединен мостом ровно с семью другими. Сколько в этом архипелаге островов, если мостов-84? Очень надо*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помоему так: 84:7=12 островов
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