Замените деление умножением на число, обратное делителю, и вычислите:1) 63:(-3)2)-5:253)7:( - 7/8)4) 3/5:0,6
Математика
Замените деление умножением на число, обратное делителю, и вычислите:1) 63:(-3)2)-5:253)7:( - 7/8)4) 3/5:0,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]63:(-3)=63\cdot(-\frac{1}{3})=-\frac{63}{3}=-21[/latex] ==================================================== 2) [latex]-5:25=-5\cdot\frac{1}{25}=-\frac{5}{25}=-\frac{1}{5}=-0,2[/latex] ==================================================== 3) [latex]7:(-\frac{7}{8})=7\cdot(-\frac{8}{7})=-8[/latex] ==================================================== 4) [latex]\frac{3}{5}:0,6=\frac{3}{5}:\frac{3}{5}=\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{3}=1[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
напишите правила, которыми вы пользовались в работе над словами. зам..реть от восторга, любоваться расст..лавшейся равниной, изл..гать мысли вслух,...
Русский язык
какие слова записаны в виде транскрипции? [дрош], [стр'мш], [мыш], [брош], [пл'аш], [гаврош], [в'эщ'], [п'эч'], [кл'уч'], [суш], [роскаш], [помащ']...
Математика
решить задачу Bитя придумал 6 выражений со скобками , значение которых равно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше .Поставь вопрос и реши задачу.