какие слова записаны в виде транскрипции? [дрош], [стр'мш], [мыш], [брош], [пл'аш], [гаврош], [в'эщ'], [п'эч'], [кл'уч'], [суш], [роскаш], [помащ'] прошу помоч
Русский язык
какие слова записаны в виде транскрипции? [дрош], [стр'мш], [мыш], [брош], [пл'аш], [гаврош], [в'эщ'], [п'эч'], [кл'уч'], [суш], [роскаш], [помащ'] прошу помоч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дрожь - [дрош] стриж - [стр'иш] мышь - [мыш] брошь - [брош] пляж - [пл'аш] гаврош - [гаврош] вещь - [в'эщ'] печь - [п'эч'] ключ - [кл' уч'] сушь - [суш] роскошь - [роскаш] помощь - [помащ']
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