Одна из сторон прямоугольника=8см. а диагоналль=17см.чему равна вторая стоона прямоугольника??
Геометрия
Одна из сторон прямоугольника=8см. а диагоналль=17см.чему равна вторая стоона прямоугольника??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=8 см с=17 см b - ? см Решение: по теореме Пифагора: [latex]a^{2}+b^{2}=c^{2}[/latex] ⇒ [latex]b^{2}=c^{2}-a^{2}[/latex] ⇒ [latex]b=\sqrt{c^{2}-a^{2}}=\sqrt{17^{2}-8^{2}}=\sqrt{289-64}=\sqrt{225}=15[/latex] (см) Ответ: 15 см вторая сторона прямоугольника.
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