II. Перепишите и письменно переведите на русский язык предложения, учитывая различия в переводе зависимого и независимого причастных оборотов. 1. At last the excitement died down, the captain having assured the passengers, that...

Гость: Гость:

1. Наконец волнение улеглось, капитан заверив пассажиров, что больше не бУДЕТ НИ малейшей опасности. 2. После введения новых слов, учитель спросил ОДНОГО ИЗ СТУДЕНТОВ ПРОЧИТАТЬ ИХ. 3.КЛЮЧ БИЛ УТЕРЯН,ОНИ НЕ МОГЛИ ВОЙТИ В КОТТЕДЖ.