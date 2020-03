II. Перепишите и письменно переведите на русский язык предложения, учитывая различия в переводе зависимого и независимого причастных оборотов. 1. At last the excitement died down, the captain having assured the passengers, that...

Английский язык

II. Перепишите и письменно переведите на русский язык предложения, учитывая различия в переводе зависимого и независимого причастных оборотов. 1. At last the excitement died down, the captain having assured the passengers, that there was no longer the slightest danger. 2. Having introduced the new words, the teacher asked one of the students to read them. 3. The key having been lost, they could not enter the cottage.

