II. Перепишите и письменно переведите на русский язык предложения, учитывая различия в переводе зависимого и независимого причастных оборотов. 1. At last the excitement died down, the captain having assured the passengers, that...
Английский язык
II. Перепишите и письменно переведите на русский язык предложения, учитывая различия в переводе зависимого и независимого причастных оборотов. 1. At last the excitement died down, the captain having assured the passengers, that there was no longer the slightest danger. 2. Having introduced the new words, the teacher asked one of the students to read them. 3. The key having been lost, they could not enter the cottage.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наконец волнение улеглось, капитан заверив пассажиров, что больше не бУДЕТ НИ малейшей опасности. 2. После введения новых слов, учитель спросил ОДНОГО ИЗ СТУДЕНТОВ ПРОЧИТАТЬ ИХ. 3.КЛЮЧ БИЛ УТЕРЯН,ОНИ НЕ МОГЛИ ВОЙТИ В КОТТЕДЖ.
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