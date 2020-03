III.Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие сложные предложения, содержащие придаточные предложения условия. 1. Should he fail his examination he will be allowed to try again in a month. 2. Had we come to ...

Английский язык

III.Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие сложные предложения, содержащие придаточные предложения условия. 1. Should he fail his examination he will be allowed to try again in a month. 2. Had we come to the station a minute earlier we should not have missed the train. 3. You could stay in my place provided you promise to leave no mess.

Автор: Гость