вырази данные величины с помощью одной единицы измерения. 4т 9ц= 15руб.28коп.= 5кг 78г= 3ц 9кг = 4м 7мм = 2т 56г = 2 сут. 15ч.= 8м 5см =
Математика
вырази данные величины с помощью одной единицы измерения. 4т 9ц= 15руб.28коп.= 5кг 78г= 3ц 9кг = 4м 7мм = 2т 56г = 2 сут. 15ч.= 8м 5см =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4т9ц=4900 кг 15руб.28коп.=1528коп. 5кг78г=5078г 3ц9кг=309кг 4м7мм=4007мм 2т56г=2000056 грам. не уверен 2сут15ч=63ч 8м5см=805см
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