Половина всего класса учавствовала в конкурсе чтецов.Треть из них стала победителями.Сколько учащихся в классе,если победителей было 5? (Напишите плизззз ответ)
Математика
Половина всего класса учавствовала в конкурсе чтецов.Треть из них стала победителями.Сколько учащихся в классе,если победителей было 5? (Напишите плизззз ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 это одна третья класса след.5*3=15 (сколько всего учавствовало)15*2=30(чел. в классе)
Гость:
1/3(1/2х)=5 х=5:(1/6) х=30
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