Половина всего класса учавствовала в конкурсе чтецов.Треть из них стала победителями.Сколько учащихся в классе,если победителей было 5? (Напишите плизззз ответ)

Математика

Половина всего класса учавствовала в конкурсе чтецов.Треть из них стала победителями.Сколько учащихся в классе,если победителей было 5? (Напишите плизззз ответ)

Автор: Гость