составить звуковую схему к слову зверь
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составить звуковую схему к слову зверь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зверь - [зв'эр']
Гость:
зверь- [зв'эр']
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