Лида,рита и галя играют в слова.Лида записала на 18 слов больше,чем рита,и на 6 слов меньше ,чем галя.Сколько всего слов записали девочки,если в списке риты 23 слова?
Математика
Лида,рита и галя играют в слова.Лида записала на 18 слов больше,чем рита,и на 6 слов меньше ,чем галя.Сколько всего слов записали девочки,если в списке риты 23 слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рита- 23 слова Лида-?, на 18 слов больше, чем рита Галя-?,на6 слов больше, чем у Лиды Всего-? 1)23+18=41(с) у Лиды 2)41+6=47(с) у Гали 3) 41+47+23=111(слов) всего Ответ: 111 слов записали девочки
Гость:
23+(23+18)+(23+18+6)=23+41+47=111 слов Р+Л+Г
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