На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия 2 кг спирта, взятого при температуре 780С, если его испарить?
Физика
На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия 2 кг спирта, взятого при температуре 780С, если его испарить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в учебнике надо найти удельную теплоту парообразования спирта и умножить на 2 кг
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