На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия 2 кг спирта, взятого при температуре 780С, если его испарить?

Физика

На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия 2 кг спирта, взятого при температуре 780С, если его испарить?

Автор: Гость