а-б=240 (а+60)-b a-(b+60) (a+60)-(b+60)
Математика
а-б=240 (а+60)-b a-(b+60) (a+60)-(b+60)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано условие,что а-б=240 Найти значение выражений: (а+60)-б=а-б+60=240+60=300 а-(б+60)=а-б-60=240-60=180 (а+60)-(б+60)=а-б+60-60=240
Гость:
[latex]a-b=240[/latex] [latex](a+60)-b=a+60-b=(a-b)+60=240+60=300[/latex] [latex]a-(b+60)=a-b-60=(a-b)-60=240-60=180[/latex] [latex](a+60)-(b+60)=a+60-b-60=(a-b)+(60-60)=a-b=240[/latex]
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