Площадь кухни 8 квадратных метров, что составляет 1/2 площади всей квартиры. Какова площадь всей квартиры?
Математика
Площадь кухни 8 квадратных метров, что составляет 1/2 площади всей квартиры. Какова площадь всей квартиры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8=1/2 8*2=16 - площадь всей квартиры
Гость:
8х2=16 кв.метров-площадь всей квартиры
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