В зрительном зале учашиеся расставили 625 стульев по 25 стульев в ряд.Сколько рядов почявилось?
Математика
В зрительном зале учашиеся расставили 625 стульев по 25 стульев в ряд.Сколько рядов почявилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625:25=25 рядов получилось
Гость:
если в ряду 25 стульев то получается количество всех стульев делим на количество стульев в одном ряду. 625:25=25 рядов
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