а)Выразите в километрах:1 метр,509 метров б)Выразите в километрах:1 г,237 г в)Выразите в часах:1 мин,29 мин

Математика

а)Выразите в километрах:1 метр,509 метров б)Выразите в километрах:1 г,237 г в)Выразите в часах:1 мин,29 мин

Автор: Гость