а)Выразите в километрах:1 метр,509 метров б)Выразите в километрах:1 г,237 г в)Выразите в часах:1 мин,29 мин
Математика
а)Выразите в километрах:1 метр,509 метров б)Выразите в километрах:1 г,237 г в)Выразите в часах:1 мин,29 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)1м=1м/1000м=0,001км 509м=509м/1000м=0,509км б) наверно в килограммах! 1г=1г/1000г=0,001кг 237г=237г/1000г=0,237кг в)1мин=1/60ч 29мин=29/60ч
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