жили собі троє нерозлучних друзів, -а чи не полетіти нам у ракеті на Місяць -запропонував Олег..... продовжити

Гость: Гость:

...--ОЛЕГ,А ПОЧЕМУ БИ И НЕТ? МЛЬЧИКИ СОБРАЛИ САМОРОБНОЮ РАКЕТУ,ХОТЯ ОНА БЫЛА НЕ ТАК ПОХОЖА НА РАКЕТУ,КАК НА ВАННУЮ НАКРИТАЮ ПОЛОТЕНЦЕМ.МАЛЬЧИКИ ВЛЕЗЛИ ПОД ПОЛОТЕНЦЕ И НАЧАЛИВЗЛЕТАТЬ: ---ИГОРЬ,НАЖИМАЙ ПУСК И ПОЛЕТЕЛИ. ИГОРЬ ОТКРИЛ КРАН И ОТКРИЛАСЬ ВОДА.МАЛЬЧИКИ ВСПРИГНУЛИ С ВАННО ВСЕ МОКРИЕ.НА ШУМ ПРИШЛА МАМА И ОБЯСНИЛА ЧТО ЛЕТАТЬ НА РАКЕТЕ НЕ ТАК-ТО И ПРОСТО.НАДО ДОЛГО УЧИТЬСЯ,ДА И РАКЕТИ ДЕЛАЮТЬСЯ НЕ ТАК ПРОСТО.ОЛЕГ И ИГОРЬ БОЛЬШЕ НЕ СОЗДАВАЛЬ РАКЕТ,НО УПЭРТО МЕЧТАЛИ БЫТЬ КОСМОНАВТАМИ.