для нового станка сделали две детали. Масса одной из них в 3 раза больше массы другой.Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 грамм меньше массы другой?

Математика

для нового станка сделали две детали. Масса одной из них в 3 раза больше массы другой.Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 грамм меньше массы другой?

Автор: Гость