для нового станка сделали две детали. Масса одной из них в 3 раза больше массы другой.Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 грамм меньше массы другой?
Математика
для нового станка сделали две детали. Масса одной из них в 3 раза больше массы другой.Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 грамм меньше массы другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1д-х г 2д=3х г,700+х г 1)х+3х=х+700+х 4х=2х+700 4х-2х=700 2х=700 х=350 г 1-я деталь 2)350х3=1050г 2-я деталь
Гость:
х г масса 1 детали 3х г масса 2 детали По условию известно, что масса одной из них на 700 грамм меньше массы другой 3х - х = 700 2х =700 х = 350 350 г масса 1 детали 3 * 350 = 1050 г масса 2 детали
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