Усен и Майра-брат и сестра.Кроме них в семье есть и другие дети.У Усена столько же сестер,сколько братьев,а у Майры сестер в 3 раза меньше,чем братьев.Сколько детей в семье?

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братья и сестры Усена бдут братьями и сестрами Майры, только у Майры будет на одного брата больше и на одну сестру меньше чем у Усена пусть парней в семье х+1,тогда девушек х, всех детей 2х+1, (У Есена столько же сестёр, сколько братьев) по условию задачи (у майры сестёр в з раза меньше чем братьев.сколько детей в семье ) составляем уравнение 3(х-1)=х+1 3х-3=х+1 2х=4 х=2 2*2+1=5 Ответ: всего детей пятеро