напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-HgS-SO2-Na2SO3-SO2-SO3-H2SO4

Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-HgS-SO2-Na2SO3-SO2-SO3-H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Hg+S=HgS 2. 2Hgs+3O2=2SO2+2HgO 3.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 4. Na2SO3+2HCl=SO2+2NaCl+H2O 5. SO2+O2=SO3 6.SO3+H2O=H2SO4
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