Пешеход должен был пройти 6 км за определенный срок. Однако, он задержался с выходом на 30 минут, поэтому, чтобы прийти вовремя, шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч. С какой скоростью шел пешеход
Алгебра
Пешеход должен был пройти 6 км за определенный срок. Однако, он задержался с выходом на 30 минут, поэтому, чтобы прийти вовремя, шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч. С какой скоростью шел пешеход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6км-х часов х - 30 = 6 х = 36 км/ч+1=37
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