Пешеход должен был пройти 6 км за определенный срок. Однако, он задержался с выходом на 30 минут, поэтому, чтобы прийти вовремя, шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч. С какой скоростью шел пешеход

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Пешеход должен был пройти 6 км за определенный срок. Однако, он задержался с выходом на 30 минут, поэтому, чтобы прийти вовремя, шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч. С какой скоростью шел пешеход

Автор: Гость