За один час через верхний кран в бак вливается 20 вёдер воды,а через нижний кран за это же время вытекает 13 вёдер воды. Сколько вёдер воды нальётся в бак за 2 часа, если открыть оба крана одновременно?
Математика
За один час через верхний кран в бак вливается 20 вёдер воды,а через нижний кран за это же время вытекает 13 вёдер воды. Сколько вёдер воды нальётся в бак за 2 часа, если открыть оба крана одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20-13=7 (вёдер) - воды - остаётся в баке 2) 7*2=14 (вёдер) Ответ: за два часа в бак нальётся 14 вёдер воды.
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