За один час через верхний кран в бак вливается 20 вёдер воды,а через нижний кран за это же время вытекает 13 вёдер воды. Сколько вёдер воды нальётся в бак за 2 часа, если открыть оба крана одновременно?

Математика

За один час через верхний кран в бак вливается 20 вёдер воды,а через нижний кран за это же время вытекает 13 вёдер воды. Сколько вёдер воды нальётся в бак за 2 часа, если открыть оба крана одновременно?

Автор: Гость